«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на «класико»

Встреча «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу на «Камп Ноу» и начнется в 17:00 мск. Рамос ранее пропустил из-за повреждения матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (поражение мадридцев — 2:3), а Альба не смог помочь «Барселоне» из-за повреждения в двух последних матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах, но в пятницу вернулся в общую группу.
Как сообщает официальный Twitter «Реала», стартовый состав «сливочных» выглядит следующим образом: Тибо Куртуа — Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Марко Асенсио, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Ферлан Менди.
Как отмечает официальный Twitter «Барселоны», «сине-гранатовые» начнут матч в следующем сочетании: Нету — Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Педри, Жорди Альба, Френки де Йонг, Ансу Фати.