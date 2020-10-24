«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на «класико»

Встреча «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу на «Камп Ноу» и начнется в 17:00 мск. Рамос ранее пропустил из-за повреждения матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (поражение мадридцев — 2:3), а Альба не смог помочь «Барселоне» из-за повреждения в двух последних матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах, но в пятницу вернулся в общую группу.