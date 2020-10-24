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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на «класико»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Серхио Рамос выведет футболистов мадридского «Реала» на «класико» против «Барселоны» в рамках седьмого тура чемпионата Испании, в стартовом составе «Барсы» матч начнет Жорди Альба, восстановившийся после травмы.

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Источник: Reuters

Встреча «Барселона» — «Реал» пройдет в субботу на «Камп Ноу» и начнется в 17:00 мск. Рамос ранее пропустил из-за повреждения матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (поражение мадридцев — 2:3), а Альба не смог помочь «Барселоне» из-за повреждения в двух последних матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах, но в пятницу вернулся в общую группу.

Как сообщает официальный Twitter «Реала», стартовый состав «сливочных» выглядит следующим образом: Тибо Куртуа — Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Тони Кроос, Карим Бензема, Марко Асенсио, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Ферлан Менди.

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Как отмечает официальный Twitter «Барселоны», «сине-гранатовые» начнут матч в следующем сочетании: Нету — Сержиньо Дест, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Клеман Лангле, Педри, Жорди Альба, Френки де Йонг, Ансу Фати.

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