«Ливерпуль» не проигрывает в 61 домашнем матче АПЛ подряд
«Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.
«Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.
Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают на домашнем стадионе 61 матч подряд, выиграв 27 из 28 последних встреч. В 61 матче они забили 162 гола (2,7 за игру), пропустив лишь 40 голов (0,7 за игру).
После шести туров «Ливерпуль» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.