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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» не проигрывает в 61 домашнем матче АПЛ подряд

«Ливерпуль» в матче 6-го тура чемпионата Англии дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

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Источник: AP 2020

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают на домашнем стадионе 61 матч подряд, выиграв 27 из 28 последних встреч. В 61 матче они забили 162 гола (2,7 за игру), пропустив лишь 40 голов (0,7 за игру).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль (Ливерпуль)

После шести туров «Ливерпуль» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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2:1
Первый тайм: 1:1
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