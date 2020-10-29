«Если не хочет вызывать в сборную, пусть так и скажет». Шомко — о конфликте с Билеком, Эшуорте и чемпионской гонке

— Дмитрий, недавно команду возглавил Андрей Тихонов. Какие впечатления от нового тренера? Какие новшества он успел внести?

— Андрей Валерьевич пришел относительно недавно, поменял тренировочный процесс, насколько это возможно, с учетом плотного календаря игр. Он старается дать больше упражнений с мячом, уделяет внимание деталям в построении игры.

— Вспоминает ли Тихонов свои выступления за «Астану» в разговорах с командой? Знают ли его как игрока легионеры? Ведь говорят, что «Астане» нужен был именно титулованный в прошлом футболист, лидер, которого бы все уважали.

— На представлении Тихонова в роли главного тренера он говорил о своей игре за клуб в 2009 году, но не более того. Что касается легионеров, то у всех есть интернет, даже кто не знал его, я уверен, что посмотрели информацию о нем.

— Что можете сказать о чемпионской гонке? Каковы шансы?

— Мы много проиграли в сентябре, поэтому говорить о шансах сейчас сложно. Наша задача — выигрывать в каждом из оставшихся матчах.

— Впервые за шесть лет «Астана» за бортом еврокубков. Насколько это ударило по команде в психологическом плане?

— Все привыкли к еврокубкам, поэтому, конечно, и нам, и болельщикам не хватает еврокубковых матчей. Важно всем сделать правильные выводы из этого года, чтобы больше не допускать таких ошибок в будущем.

— Многие из болельщиков, в частности «Астаны», недовольны тем, что КПЛ проходит в единой локации, и что это дает некое преимущество «Кайрату». Что вы думаете по этому поводу?

— Можно говорить о том, что есть небольшое преимущество у «Кайрата», в первую очередь в том, что они живут дома, остальные же команды практически находятся на сборах, постоянно в гостинице. Но карантин диктует свои правила, мы должны к этому подстраиваться. На самом деле лучше играть в одной локации, чем сидеть без футбола.

— На октябрьские матчи Билек опять вас не вызвал в сборную. Это решение он прокомментировал следующим образом: «Мне не понравилось, как он сыграл в последнем матче КПЛ (матч с “Кайратом”). У меня нет конфликта с Шомко. Есть ли у него со мной? Спросите у Дмитрия». Об этом и хотелось бы у вас спросить.

— Давайте поставим в этом вопросе точку! Если уважаемый Михал Билек не хочет вызывать меня в сборную, пусть так и скажет, но для меня всегда большая честь играть за нашу страну! То, что я не готов или еще что-то, тогда при всем уважении к Билеку, возникает вопрос, кто был тренером, когда шла подготовка команды? Еще раз повторюсь, у меня нет никакого конфликта с главным тренером сборной.

— Можно сказать, что пока Билек в сборной, вас не будет в расположении национальной команды?

— Это вопрос к главному тренеру, он отвечает за выбор состава. Я лишь повторюсь, что для меня всегда большая честь выступать за сборную.

— Каковы шансы у нашей сборной в Лиге Наций?

— Матч с албанцами в Алматы показал, что с ними можно и нужно играть, а Литву сборную Казахстана уже обыгрывала. Так что, вполне реально брать очки в обеих играх.

— Правда ли, что команда потеряла уважение к Билеку после того, как его перестало во что-то ставить руководство клуба? В частности, при всех о нем не столь уважительно отзывались Гурман и Эшуорт.

— Я не хочу комментировать слухи, могу лишь ответить за себя — я не слышал ни от Михаила Ильича, ни от Пола плохих слов в адрес главного тренера в период его работы с командой.

— Можете ли назвать Пола Эшуорта квалифицированным тренером?

— Эшуорт пришел в команду в сложный период, не побоялся взять на себя ответственность, попытался исправить ту ситуацию, в которую команда попала. Он поменял тренировочный процесс, смог улучшить атмосферу, но результат это не дало.

— Показалось, что при нем команда вообще не бежала. Не было движения. Что скажете по этому поводу? Мог он вас зарядить в раздевалке?

— Сложно исправить ситуацию за неделю, когда команда шла к ней продолжительное время. Сейчас можно назвать очень много причин — карантин, отсутствие стадиона, полноценного тренировочного процесса и так далее, но кому это интересно? Всем интересен только результат, который должен был быть достигнут здесь и сейчас.

— Разговоры о грядущем сокращении финансирования как-то морально давят на игроков? Или стараетесь не обращать внимания?

— Вопрос финансирования — это вопрос руководства клуба, наша же задача тренироваться и выходить на поле с целью победить.

— Какое настроение в раздевалке было после поражения от «Кайрата»? Эшуорт что-то говорил игрокам?

— Несмотря ни на что, команда хотела победить «Кайрат», поэтому, естественно, настроение было подавленное. Эшуорт после матча зашел в раздевалку и уже все понимали, что больше он работать, по крайней мере в качестве главного тренера, не будет. Он поблагодарил команду и сказал, что «Астана» — большой клуб, который должен быть лучшим вне зависимости от того, кто будет здесь работать.

— Вы еще недавно играли с Лорией в «Иртыше» и сборной. Какие у вас отношения сейчас? Называете его по отчеству?

— Когда Лория был представлен команде, он сам попросил не использовать отчество, поэтому перестраиваться на Давида Григорьевича не пришлось. Отношения у него с командой абсолютно нормальные, рабочие. Он футбольный человек, у него есть авторитет, умения, которые должны принести пользу клубу.

— Он может прийти в раздевалку и сказать какие-то вещи, как это было в клубах и сборной? Все-таки, Лория был одним из самых харизматичных игроков Казахстана.

— Он общается со всеми футболистами, заходит после каждого матча, но в раздевалке есть главный тренер, это зона его ответственности, и Лория это понимает.

— В СМИ писали об интересе к вам со стороны «Урала» из РПЛ. Насколько это соответствует действительности?

— Сейчас я полностью сконцентрирован на «Астане», а вопрос об интересе со стороны других клубов лучше адресовать моему агенту — Дмитрию Агееву.

— Ваш контракт заканчивается в этом году. Еще не приняли решение о вашем будущем?