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00:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола рассказал о готовности к приостановке АПЛ из-за коронавируса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности к возможной приостановке розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Goal.com.

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Источник: AFP 2020

Специалист отметил, что не может дать однозначного ответа на вопрос о необходимости таких мер, но считает необходимым с пониманием относиться к любым решениям властей Великобритании. Гвардиола также добавил, что в случае продолжения розыгрыша футболисты, тренеры и обслуживающий персонал команд должны максимально внимательно отнестись к собственной безопасности.

АПЛ

31 октября сообщалось, что на территории Англии с 4 ноября введут карантин из-за коронавируса. На четыре недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты. Ограничения продлятся до 2 декабря.

В прошлом сезоне розыгрыш АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса с середины марта по середину июня. Победителем чемпионата стал «Ливерпуль».

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