Гвардиола рассказал о готовности к приостановке АПЛ из-за коронавируса
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности к возможной приостановке розыгрыша Английской
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о готовности к возможной приостановке розыгрыша Английской
Специалист отметил, что не может дать однозначного ответа на вопрос о необходимости таких мер, но считает необходимым с пониманием относиться к любым решениям властей Великобритании. Гвардиола также добавил, что в случае продолжения розыгрыша футболисты, тренеры и обслуживающий персонал команд должны максимально внимательно отнестись к собственной безопасности.
31 октября сообщалось, что на территории Англии с 4 ноября введут карантин
В прошлом сезоне розыгрыш АПЛ был приостановлен