Назван еще один основной претендент на пост главного тренера «Актобе»
Ранее было названо еще одно имя.
Ранее было названо еще одно имя.
Бывший наставник «Шахтера» Николай Костов является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Актобе», который вернулся в КПЛ, сообщает Metaratings.
57-летний болгарин на протяжении двух сезонов был главным тренером «Шахтера». В чемпионате Казахстана его команда заняла восьмое и девятое место в турнирной таблице. После ухода из карагандинской команды, Костов остается без клуба.
До Казахстана Костов тренировал ряд клубов на Кипре, в Украине, Армении, России и Болгарии. Единственным трофеем, который он завоевывал, является Кубок Кипра в 2002-м году за «Анортосис», где он был ассистентом главного тренера.
Таким образом, «Актобе» определил двух основных кандидатов на пост наставника команды — болгарин Костов и россиянин Дмитрий Кириченко.
Кириченко, который является бывшим форвардом сборной России, уже провел с «Актобе» первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление. Он работал в тренерском штабе «Ростова», а также был главным тренером «Уфы».