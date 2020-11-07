Назван еще один основной претендент на пост главного тренера «Актобе»

Бывший наставник «Шахтера» Николай Костов является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Актобе», который вернулся в КПЛ, сообщает Metaratings.

Команда Актобе

57-летний болгарин на протяжении двух сезонов был главным тренером «Шахтера». В чемпионате Казахстана его команда заняла восьмое и девятое место в турнирной таблице. После ухода из карагандинской команды, Костов остается без клуба.

До Казахстана Костов тренировал ряд клубов на Кипре, в Украине, Армении, России и Болгарии. Единственным трофеем, который он завоевывал, является Кубок Кипра в 2002-м году за «Анортосис», где он был ассистентом главного тренера.

Таким образом, «Актобе» определил двух основных кандидатов на пост наставника команды — болгарин Костов и россиянин Дмитрий Кириченко.