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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Мхитаряна принёс «Роме» победу над «Дженоа»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Рома» обыграла «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, ему ассистировал Жордан Верету. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил Марко Пьяца с передачи Джанлуки Скамакки. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, а на 85-й забил третий гол в ворота «Дженоа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ему помогали судьи на линиях Алессио Тольфо и Доменико Рокка. Резервный арбитр — Марко Серра.

«Рома» набрала 14 очков в семи матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (5) занимает 18-е место.

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