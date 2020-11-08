Хет-трик Мхитаряна принёс «Роме» победу над «Дженоа»

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, ему ассистировал Жордан Верету. В начале второго тайма равновесие в счёте восстановил Марко Пьяца с передачи Джанлуки Скамакки. На 66-й минуте Мхитарян оформил дубль, а на 85-й забил третий гол в ворота «Дженоа».