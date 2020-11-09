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01:19 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» с Черышевым в составе разгромила «Реал», забив три гола с пенальти

ТАСС, 9 ноября. «Валенсия» на своем поле крупно обыграла мадридский «Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Источник: AFP 2020

Хет-трик в матче оформил Карлос Солер (35, 54 и 63-я минуты), все три гола забив с пенальти. На 43-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Карим Бензема (23).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, не отметился в игре результативными действиями и был заменен на 77-й минуте.

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«Валенсия» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и поднялась в турнирной таблице на девятое место, набрав в девяти матчах 11 очков. «Реал» располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков в восьми играх. В следующем туре «Валенсия» 22 ноября в гостях сыграет с «Алавесом», команда из Мадрида днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3;
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  • «Реал Сосьедад» — «Гранада» — 2:0;
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  • «Вальядолид» — «Атлетик» — 2:1;
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  • «Леванте» — «Алавес» — 1:1.
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Первый тайм: 2:1
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