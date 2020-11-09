«Валенсия» с Черышевым в составе разгромила «Реал», забив три гола с пенальти

Хет-трик в матче оформил Карлос Солер (35, 54 и 63-я минуты), все три гола забив с пенальти. На 43-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Карим Бензема (23).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, не отметился в игре результативными действиями и был заменен на 77-й минуте.

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«Валенсия» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и поднялась в турнирной таблице на девятое место, набрав в девяти матчах 11 очков. «Реал» располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков в восьми играх. В следующем туре «Валенсия» 22 ноября в гостях сыграет с «Алавесом», команда из Мадрида днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3;

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«Реал Сосьедад» — «Гранада» — 2:0;

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«Вальядолид» — «Атлетик» — 2:1;

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«Леванте» — «Алавес» — 1:1.