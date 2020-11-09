«Валенсия» с Черышевым в составе разгромила «Реал», забив три гола с пенальти
ТАСС, 9 ноября. «Валенсия» на своем поле крупно обыграла мадридский «Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
ТАСС, 9 ноября. «Валенсия» на своем поле крупно обыграла мадридский «Реал» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, не отметился в игре результативными действиями и был заменен на 77-й минуте.
«Валенсия» прервала безвыигрышную серию из четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и поднялась в турнирной таблице на девятое место, набрав в девяти матчах 11 очков. «Реал» располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков в восьми играх. В следующем туре «Валенсия» 22 ноября в гостях сыграет с «Алавесом», команда из Мадрида днем ранее на выезде встретится с «Вильярреалом».