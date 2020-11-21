Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» не борется за чемпионство

«Шпоры» набрали 20 очков и вышли на первое место. Несмотря на это, португалец отметил, что команда не ставит перед собой цель стать чемпионом.

«Приятно быть на вершине, но уже завтра мы можем вновь стать вторыми и, честно говоря, это не было бы проблемой для меня, — цитирует специалиста ВВС. — Я просто доволен нашей эволюцией.

Люди не могут ждать от нас, что мы, придя в команду только в прошлом сезоне, сейчас будем сразу бороться за чемпионство. Мы не боремся за титул, мы боремся за то, чтобы выигрывать каждый матч. Но у нас будут и победы, и ничьи.