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21 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» не борется за чемпионство

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на победу над «Манчестер Сити» (2:0) в девятом туре чемпионата Англии.

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«Шпоры» набрали 20 очков и вышли на первое место. Несмотря на это, португалец отметил, что команда не ставит перед собой цель стать чемпионом.

«Приятно быть на вершине, но уже завтра мы можем вновь стать вторыми и, честно говоря, это не было бы проблемой для меня, — цитирует специалиста ВВС. — Я просто доволен нашей эволюцией.

Люди не могут ждать от нас, что мы, придя в команду только в прошлом сезоне, сейчас будем сразу бороться за чемпионство. Мы не боремся за титул, мы боремся за то, чтобы выигрывать каждый матч. Но у нас будут и победы, и ничьи.

Сегодня мой ужин будет приятным и расслабляющим. Я посмотрю матч «Атлетико» — «Барселона» и усну, как ангел. Но для меня не будет проблемой, если «Лестер» завтра выиграет, и мы снова станем вторыми.

Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
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