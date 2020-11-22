Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В США российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей за отказ встать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В США российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей за отказ встать на колено в поддержку движения Black Lives Matter.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба «Остин Боулд», за который выступает Сарамутин, посчитало, что футболисту необходимо пересмотреть свои взгляды.
«Я не встал на колени, и у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент убеждал: “Пойми, это проявление уважения”. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — рассказал футболист.
Сарамутин также отметил, что продолжал тренироваться с командой, но в заявку на матч больше не попадал.