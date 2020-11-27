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19:14 (мск), источник: Sport24

Куман и его штаб выразили готовность пойти на снижение зарплаты в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов пойти на снижение зарплаты, сообщает Mundo Deporivo.

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13
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По данным источника, тренер и его штаб с пониманием отнеслись к сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса и сообщили руководству о том, что они пойдут на снижение зарплаты.

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Также Куман хочет поговорить с футболистами на эту тему. На данный момент большая часть игроков «Барселоны» так и не выразила желания снижать зарплату.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что на уменьшение дохода согласились только вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитники Жерар Пике и Клеман Лангле, а также полузащитник Френки де Йонг — их зарплаты упали на 30%.

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