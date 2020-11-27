Куман и его штаб выразили готовность пойти на снижение зарплаты в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов пойти на снижение зарплаты, сообщает Mundo Deporivo.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов пойти на снижение зарплаты, сообщает Mundo Deporivo.
По данным источника, тренер и его штаб с пониманием отнеслись к сложной экономической ситуации
Также Куман хочет поговорить с футболистами на эту тему. На данный момент большая часть игроков «Барселоны» так и не выразила желания снижать зарплату.
Ранее сообщалось, что на уменьшение дохода согласились только вратарь