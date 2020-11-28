Гвардиола исключил покупку Месси в январе

«Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть.

Серхио старается привести себя в лучшую форму, но он долгое время был травмирован. Ему 32 года, поэтому ему нужно время. Он будет усердно тренироваться, получать игровые минуты, и неделя за неделей будет становиться лучше. Мы разработаем для него специальный график тренировок. У нас впереди 7 месяцев сезона, много игр, и, конечно же, он нам нужен, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».