Гвардиола исключил покупку Месси в январе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что клуб не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно, а также высказался о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что клуб не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно, а также высказался о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.
«Приобретения в январе? Нет, абсолютно точно. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть.
Серхио старается привести себя в лучшую форму, но он долгое время был травмирован. Ему 32 года, поэтому ему нужно время. Он будет усердно тренироваться, получать игровые минуты, и неделя за неделей будет становиться лучше. Мы разработаем для него специальный график тренировок. У нас впереди 7 месяцев сезона, много игр, и, конечно же, он нам нужен, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
В начале ноября появилась информация, что «горожане» в январе планируют провести переговоры с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Контракт аргентинца с каталонцами истекает в июне следующего года, и с нового года он получит право контактировать с другими клубами. Тажке СМИ писали, что «Ман Сити» предложит «Барселоне» за аргентинца 15 млн фунтов, чтобы приобрести его уже в январе.