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28 ноября, источник: Прессбол

Игорь Стасевич: В БАТЭ настало время для изменений. Два сезона подряд не берем золото, необходимы какие-то новые шаги

Хавбек БАТЭ Игорь Стасевич подвел итог высшей лиги-2020, по итогам которой борисовчане второй год подряд остались без золотых медалей.

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Источник: AFP 2020

— На душе горечь, сожаление, опустошение. Хотелось выполнить поставленную задачу, впрочем, весь нынешний год для нас получился нестабильным, сумбурным, с большим количеством необязательных очковых потерь. Совокупность данных факторов вылилась в такой итог.

Осознавали, что судьба чемпионства в наших руках. Это должно было добавить сил, уверенности. Требовалось просто победить самим — и стать недосягаемыми. На деле же вышло по-другому. Не хватало изюминки в атаке, не удивили соперника, особых моментов не организовали, кроме удара Макса Скавыша в концовке матча. В том эпизоде удача отвернулась… В целом «Динамо» хорошо оборонялось, мы же не сумели ускорить игру, когда следовало.

О ходе поединка в Солигорске информация на поле не поступала. Однако я понял, что «Шахтер» повел, когда выпустили Антона Сароку — значит, нам нужно было забивать. Увы, не удалось.

Считаю, в БАТЭ настало время для изменений. Если два сезона подряд не завоевываем золото, необходимы какие-то новые шаги. Но это уже вопрос к руководству клуба, — цитирует Стасевича пресс-служба БАТЭ.

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