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12:53 (мск), источник: ТАСС

У футболиста «Вулверхэмптона» Хименеса диагностирован перелом костей черепа

ТАСС, 30 ноября. Медицинское обследование выявило перелом костей черепа у нападающего английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Рауля Хименеса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Сообщается, что он был прооперирован в ночь с воскресенья на понедельник.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске и был доставлен в больницу.

Хименесу 29 лет, он играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.

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