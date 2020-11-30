У футболиста «Вулверхэмптона» Хименеса диагностирован перелом костей черепа

Сообщается, что он был прооперирован в ночь с воскресенья на понедельник.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a015652e5b52c7e5c21" data-vnd="9a015652e5b52c7e5c21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a015652e5b52c7e5c21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске и был доставлен в больницу.