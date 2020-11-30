У футболиста «Вулверхэмптона» Хименеса диагностирован перелом костей черепа
ТАСС, 30 ноября. Медицинское обследование выявило перелом костей черепа у нападающего английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Рауля Хименеса. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Медицинское обследование выявило перелом костей черепа у нападающего английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Рауля Хименеса. Об этом сообщает
Сообщается, что он был прооперирован в ночь с воскресенья на понедельник.
В матче чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1) Хименес столкнулся головами с игроком соперника Давидом Луисом. Игра была приостановлена, врачи оказывали помощь футболистам около десяти минут. Луис смог продолжить игру, однако вскоре был заменен, Хименес покинул поле на носилках без сознания и в кислородной маске и был доставлен в больницу.
Хименесу 29 лет, он играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре гола.