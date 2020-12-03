Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси

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Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти, но отметил, что хочет оказаться в одной команде с аргентинцем в следующем году. «Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним», — добавил Неймар.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения, истекающего в конце нынешнего сезона. Главными претендентами на Месси считаются английские «Челси» и «Манчестер Сити».