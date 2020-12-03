Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси
Нападающий ПСЖ Неймар заявил о необходимости воссоединения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом сообщается в Twitter ESPN.
Нападающий ПСЖ Неймар заявил о необходимости воссоединения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом сообщается в Twitter ESPN.
Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти, но отметил, что хочет оказаться в одной команде с аргентинцем в следующем году. «Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой вместе с ним», — добавил Неймар.
Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством
Неймар играл за «Барселону» вместе с Месси с 2013-го по 2017 год. Игроки помогли