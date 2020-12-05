Провальный трансфер «Реала»? Минута Азара на поле стоит 72 тысячи евро, каждый гол — 44,8 миллиона

28 ноября футболист сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар получил очередную травму и покинул поле в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Это уже восьмое его повреждение за 16 месяцев в Мадриде, сообщает eurosport.ru.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бельгиец сыграл 25 процентов возможных минут в сезоне-2020/21, а в сезоне-2019/20 — 33,6 процента минут. За все время в «Реале» Азар провел на поле 31,8 процента возможных минут.

Как пишет издание, каждая его минута в игре стоит клубу 72 тысячи евро. В расчет брались сумма трансфера из «Челси» в «Реал» и зарплата футболиста (в сумме 134,4 миллиона евро). Каждый матч Азара обходится «бланкос» в 4,8 миллиона евро, каждый гол — 44,8 миллиона евро.