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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Провальный трансфер «Реала»? Минута Азара на поле стоит 72 тысячи евро, каждый гол — 44,8 миллиона

Бельгиец получил восьмое повреждение за 16 месяцев в Мадриде.

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Источник: Reuters

28 ноября футболист сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар получил очередную травму и покинул поле в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Это уже восьмое его повреждение за 16 месяцев в Мадриде, сообщает eurosport.ru.

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Бельгиец сыграл 25 процентов возможных минут в сезоне-2020/21, а в сезоне-2019/20 — 33,6 процента минут. За все время в «Реале» Азар провел на поле 31,8 процента возможных минут.

Как пишет издание, каждая его минута в игре стоит клубу 72 тысячи евро. В расчет брались сумма трансфера из «Челси» в «Реал» и зарплата футболиста (в сумме 134,4 миллиона евро). Каждый матч Азара обходится «бланкос» в 4,8 миллиона евро, каждый гол — 44,8 миллиона евро.

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29-летний бельгиец забил всего два мяча в Ла Лиге за все время выступлений за «Реал». Ранее у Азара случилось 12 повреждений за 7 лет в «Челси».

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