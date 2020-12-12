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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Суперкубок Испании перенесен из Саудовской Аравии в Андалусию

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Розыгрыш Суперкубка Испании по футболу пройдет в Андалусии вместо Саудовской Аравии, сообщает El Pais.

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Источник: AP 2020

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже проинформировала власти Саудовской Аравии о переносе турнира в связи с небезопасной международной обстановкой из-за пандемии коронавируса. Сменить место проведения Суперкубка Испании предложили сами власти Саудовской Аравии, которые в качестве компенсации хотят продлить контракт с RFEF о проведении турнира на один или два года.

Участники предстоящего розыгрыша Суперкубка Испании — «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Реал Сосьедад» уже уведомлены о переносе турнира из Саудовской Аравии.

Финал Суперкубка Испании состоится 17 января в Севилье. На проведение полуфинальных матчей, запланированных на 13—14 января, уже есть заявки от Кордовы и Малаги, но не исключено, что они также пройдут в Севилье.

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