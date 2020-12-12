СМИ: Суперкубок Испании перенесен из Саудовской Аравии в Андалусию

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже проинформировала власти Саудовской Аравии о переносе турнира в связи с небезопасной международной обстановкой из-за пандемии коронавируса. Сменить место проведения Суперкубка Испании предложили сами власти Саудовской Аравии, которые в качестве компенсации хотят продлить контракт с RFEF о проведении турнира на один или два года.

Участники предстоящего розыгрыша Суперкубка Испании — «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Реал Сосьедад» уже уведомлены о переносе турнира из Саудовской Аравии.