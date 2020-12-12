СМИ: Суперкубок Испании перенесен из Саудовской Аравии в Андалусию
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Розыгрыш Суперкубка Испании по футболу пройдет в Андалусии вместо Саудовской Аравии, сообщает El Pais.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Розыгрыш Суперкубка Испании по футболу пройдет в Андалусии вместо Саудовской Аравии, сообщает El Pais.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уже проинформировала власти Саудовской Аравии о переносе турнира в связи с небезопасной международной обстановкой
Участники предстоящего розыгрыша Суперкубка Испании — «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Реал Сосьедад» уже уведомлены о переносе турнира из Саудовской Аравии.
Финал Суперкубка Испании состоится 17 января в Севилье. На проведение полуфинальных матчей, запланированных на