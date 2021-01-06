«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

Забитыми мячами отметились Мусса Сиссоко (12-я минута) и Сон Хын Мин (70). На 84-й минуте за грубую игру был удален полузащитник «Брентфорда» Джошуа Дасилва.

В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финал турнира состоится 25 апреля на стадионе «Уэмбли».