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11:53 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» вышел в финал Кубка английской лиги по футболу

ТАСС, 6 января. «Тоттенхэм» обыграл дома «Брентфорд» в полуфинале Кубка английской лиги по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Мусса Сиссоко (12-я минута) и Сон Хын Мин (70). На 84-й минуте за грубую игру был удален полузащитник «Брентфорда» Джошуа Дасилва.

В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финал турнира состоится 25 апреля на стадионе «Уэмбли».

«Тоттенхэм» является четырехкратным победителем турнира, чаще всех кубок выигрывал «Ливерпуль» (8).

Во время загрузки произошла ошибка.
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