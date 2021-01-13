СМИ: Месси не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет команде в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала Сосьедад», утверждает ESPN.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет команде в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала Сосьедад», утверждает ESPN.
По слухам, аргентинец получил небольшое повреждение в воскресном матче Ла Лиги против «Гранады» и продолжает испытывать дискомфорт. Лионель практически наверняка пропустит игру с «Сосьедадом».
В сезоне-2020/21 33-летний Месси провел 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет в Кордобе 13 января и начнется в 23:00 по московскому времени.