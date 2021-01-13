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19:10 (мск), источник: Sport24

СМИ: Месси не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не поможет команде в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала Сосьедад», утверждает ESPN.

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19
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По слухам, аргентинец получил небольшое повреждение в воскресном матче Ла Лиги против «Гранады» и продолжает испытывать дискомфорт. Лионель практически наверняка пропустит игру с «Сосьедадом».

В сезоне-2020/21 33-летний Месси провел 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» пройдет в Кордобе 13 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

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