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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби

«Тоттенхэм» упустил победу над «Фулхэмом» в лондонском дерби в рамках перенесенного матча 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 13 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Харри Кейна в первом тайме гости ответили точным ударом Ивана Кавалейру во второй половине игры.

«Тоттенхэм» набрал 30 очков и находится на шестом месте в чемпионате. В активе «Фулхэма» 12 очков, команда занимает 18-ю позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» в следующем туре 17 января на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Фулхэм» днем раньше на своем поле примет «Челси».

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Тоттенхэм Хотспур
1:1
Первый тайм: 1:0
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