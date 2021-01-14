«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби

Встреча прошла в среду, 13 января, и завершилась со счетом 1:1. На гол Харри Кейна в первом тайме гости ответили точным ударом Ивана Кавалейру во второй половине игры.

«Тоттенхэм» набрал 30 очков и находится на шестом месте в чемпионате. В активе «Фулхэма» 12 очков, команда занимает 18-ю позицию.

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