Уэйн Руни завершил карьеру. Это важное событие для футбола
История знаменитого Шрека, который покорил футбольную Англию.
История знаменитого Шрека, который покорил футбольную Англию.
Уэйн Руни завершил карьеру игрока и сосредоточился на тренерской в том же «Дерби Каунти», где и доигрывал, то есть укрепился в роли «Барана», как зовут всех представителей этого нерядового клуба. В обоих случаях, игроцком и тренерском, добавка наречия «окончательно» видится уместной.
Фактическая сторона вопроса такова. Вернувшись
Всё это время идет процесс поглощения клуба новым хозяином — шейхом Халедом, двоюродным братом шейха Мансура, хозяина «Ман Сити». То есть вы прекрасно понимаете: Руни и К назначены не просто так — Руни и К назначены с дальним прицелом, и в руки им будет дано немало рычагов во главе с финансовым. Пока у них задержки по зарплате, декабрь ещё не закрыли — что, как вы понимаете, немало осложняет процесс. Не до трансферов!
«Когда я впервые вернулся в Соединенное Королевство, то был сражён потенциалом “Дерби”. Стадион, база, качество персонала и молодые игроки, конечно же, фанаты, которые остались преданными и страстными. Несмотря на другие предложения, я инстинктивно понял, что “Дерби Каунти” для меня — самое то».
Получить возможность тренировать команду вслед за Брайаном Клафом, Джимом Смитом, Фрэнком Лэмпардом и Филлипом Коку — большая честь, и я могу пообещать всем, кто причастен к клубу, всем нашим фанатам, моим сотрудникам: я не оставлю камня на камне, я всё разнесу и разрою в достижении потенциала, свидетелем которого я стал за последние 12 месяцев этого великого футбольного клуба! — говорил Руни.
А теперь можно и напомнить о том, кто такой Уэйн Марк Руни и почему к перипетиям прорезания у него тренерских зубов привлечено столь значительное внимание. Например: в сезоне-2009/10 «Манчестер Юнайтед» продал около полутора миллиона футболок, и на абсолютном большинстве значилось Rooney — масштаб популярности и прихода средств можете оценить! Криштиану Роналду? Слышал, играли вместе… Конкурент, да.
Суть в том, что на рубеже 2000−2010-х годов в Англии Руни и его 10-й номер (а также его супергол ударом через себя в манчестерском дерби — пока так или иначе считается, что никто в АПЛ не забивал красивее) были самым узнаваемым и популярным брендом, а за родиной футбола под ноги парню, явно имевшему вечные проблемы с лишним весом, укладывался остальной мир. Несмотря на все проблемы и скандалы, связанные с молодостью и характером, Уэйн не растратил себя по пустякам и гулянкам, сумев (возможно, под чутким и терпеливым руководством Колин Маклафлин, которая с ним ещё со школы) привести корабль своей карьеры в гавань разума и спокойствия.
Руни, с детства болельщик «Эвертона» и «Селтика», коренной ливерпудлианец из Крокстета, занимался футболом в академии «Эвертона» с 9-ти лет и должок успел вернуть: в 2002−04 он в 67 матчах АПЛ забил за «Ирисок» 15 мячей, привлёк внимание сэра Алекса Фергюсона и принёс своему клубу 25,6 млн фунтов. «Ньюкасл» давал 20, «Эвертон» отказал, но тут пришлось смириться, потому что хотел сам Уэйн — ему уже было тесно на «Гудисон Парке», и тогда многие твердолобые сочли его действия предательством. По недавнему рассказу самого Руни всё недовольство родного клуба было связано с тем, что он не туда перешёл — «Челси» дал бы больше…
Дебютировал в «МЮ» Уэйн
Сыграв на ЧМ-2006 (все помнят, что он был спровоцирован юным Роналду и огрёб красную карточку в четвертьфинале с Португалией?! Кришти потом подмигивал в камеру со скамейки…), 2010 и 2014, Евро-2004, 2012 и 2016, Руни попутно утопил своим голом в Донецке сборную Украины (в скандальном матче, когда венгерская бригада арбитров не заметила гол Девича, хотя мяч больше чем на полметра углубился в ворота, прежде чем его выбил оттуда Терри; правда, и офсайд у Милевского был…), а главное — ничего не выиграв, стал рекордсменом и в сборной Англии: 120 матчей, 53 гола. По матчам это больше, чем у любого другого английского полевого игрока (абсолютный рекорд остался за голкипером Питером Шилтоном), по голам — просто рекорд впереди опять же Бобби Чарльтона (сюда вратарей и вовсе смешно привлекать), а заодно и недавнего юбиляра Гари Линекера.
Оставив наконец при Моуриньо «МЮ», в котором уже и духу Ферги не было, Руни на сезон прогулялся в свой старый добрый «Эвертон» (31 матч, 10 голов), а затем полтора года отдыхал в штатовской MLS за столичный DC (48 матчей, 23 мяча). В «Дерби» он дебютировал голевой передачей и
Удачи тебе, «Шрек»!
Артём Франков