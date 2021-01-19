Вернется в «Астану»? Асхат Тагыберген покинул «Кайсар»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген покинул «Кайсар», сообщает Meta-ratings. kz. 30-летний футболист уже попрощался с кызылординским клубом.

Команда Кайсар

В ближайшее время Тагыберген будет представлен в качестве игрока нового клуба. Ранее полузащитник вел активные переговоры с «Астаной», которая приглашала Тагыбергена еще летом прошлого года.

В минувшем сезоне КПЛ футболист провел за «Кайсар» 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.