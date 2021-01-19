Вернется в «Астану»? Асхат Тагыберген покинул «Кайсар»
Также в его карьере были «Актобе» и «Тобол».
Также в его карьере были «Актобе» и «Тобол».
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген покинул «Кайсар», сообщает
В ближайшее время Тагыберген будет представлен в качестве игрока нового клуба. Ранее полузащитник вел активные переговоры с «Астаной», которая приглашала Тагыбергена еще летом прошлого года.
В минувшем сезоне КПЛ футболист провел за «Кайсар» 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
За «Астану» Тагыберген уже выступал с 2015 по 2017 год. Он забил четыре гола в 35 матчах, дважды стал чемпионом Казахстана и выиграл Кубок. Также в его карьере были «Актобе» и «Тобол».