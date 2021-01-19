Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наказан за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао.
Как сообщает Sport.es, капитана
Напомним, Месси был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. У