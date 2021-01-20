«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе». Миранчука заменили на 58-й минуте

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В составе хозяев отличился Роберто Перейра (1-я минута), у гостей мяч забил Луис Мурьель (44). Встреча должна была пройти в начале декабря, но ее перенесли из-за дождя.

В составе «Аталанты» впервые с первых минут на поле в чемпионате Италии вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Футболист не отметился результативными действиями и был заменен на 58-й минуте. До этого Миранчук провел в рамках итальянского первенства девять матчей (один гол), каждый раз выходя на замену.

В составе «Удинезе» весь матч провел бразильский защитник Родриго Бекао, в 2018—2019 годах выступавший за московский ЦСКА на правах аренды.

«Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти матчей (пять побед, четыре ничьих), команда занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 33 очка после 18 игр. «Удинезе» с 17 очками идет 15-м.