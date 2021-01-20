«Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе». Миранчука заменили на 58-й минуте
ТАСС, 20 января. «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Фриули» в Удине.
ТАСС, 20 января. «Аталанта» сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1:1 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Фриули» в Удине.
В составе хозяев отличился Роберто Перейра (1-я минута), у гостей мяч забил Луис Мурьель (44). Встреча должна была пройти в начале декабря, но ее перенесли
В составе «Аталанты» впервые с первых минут на поле в чемпионате Италии вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Футболист не отметился результативными действиями и был заменен на 58-й минуте. До этого Миранчук провел в рамках итальянского первенства девять матчей (один гол), каждый раз выходя на замену.
«Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти матчей (пять побед, четыре ничьих), команда занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 33 очка после 18 игр. «Удинезе» с 17 очками идет 15-м.
В рамках 19-го тура «Аталанта» 23 января в гостях сыграет с «Миланом», «Удинезе» в тот же день примет «Интер».