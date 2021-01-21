«Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона

В составе победителей голами отметились Хосе Сольбес (80-я минута), Хуанан Казанова (115). За «Реал» отличился Эдер Милитао (45). На 110-й минуте поле покинул нападающий «Алькояно» Рамон Лопес, получивший две желтые карточки.

«Алькояно» представляет Сегунду В — третий по силе дивизион национального первенства. Команда впервые вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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