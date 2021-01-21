«Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
ТАСС, 21 января. Футбольный клуб «Алькояно» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл мадридский «Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
ТАСС, 21 января. Футбольный клуб «Алькояно» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл мадридский «Реал» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
В составе победителей голами отметились Хосе Сольбес (80-я минута), Хуанан Казанова (115). За «Реал» отличился Эдер Милитао (45). На 110-й минуте поле покинул нападающий «Алькояно» Рамон Лопес, получивший две желтые карточки.
«Алькояно» представляет Сегунду В — третий по силе дивизион национального первенства. Команда впервые вышла в 1/8 финала Кубка Испании.
«Реал» является действующим чемпионом Испании и победителем 19 розыгрышей Кубка Испании. В нынешнем сезоне команда Зинедина Зидана идет на втором месте, набрав 37 очков в 18 матчах.