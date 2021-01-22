Зинедин Зидан заразился коронавирусом
ТАСС, 22 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 22 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Об этом сообщает
Зидану 48 лет, он был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.
В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым — первенства Европы (1996).
«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании нынешнего сезона, проведя 18 матчей и набрав 37 очков. Также испанский клуб вышел в