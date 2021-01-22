Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Зидану 48 лет, он был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.

По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым — первенства Европы (1996).