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15:55 (мск), источник: ТАСС

Зинедин Зидан заразился коронавирусом

ТАСС, 22 января. Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера испанского футбольного клуба «Реал» француза Зинедина Зидана дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

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Источник: Reuters

Зидану 48 лет, он был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.

По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.

В качестве игрока Зидан становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании (в составе «Реала»), дважды побеждал в чемпионате Италии (в составе «Ювентуса»). В 1998 году был удостоен награды «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе со сборной Франции Зидан становился чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также серебряным призером мирового первенства (2006) и бронзовым — первенства Европы (1996).

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании нынешнего сезона, проведя 18 матчей и набрав 37 очков. Также испанский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов, завершив групповой этап на первом месте в своем квартете (10 очков). Ближайший матч подопечные Зидана проведут 22 января в гостях против «Леванте».

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