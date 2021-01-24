Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель» в чемпионате Франции

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (47-я минута), Орельен Тчуамени (75) и Стеван Йоветич (90+2). Первые два мяча были забиты с передач полузащитника сборной России Александра Головина. Он вышел на поле после перерыва и сделал два результативных паса с угловых, а на 90-й минуте получил желтую карточку. У проигравших отличился Неманья Радоньич (12).