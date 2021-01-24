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01:11 (мск), источник: ТАСС

Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель» в чемпионате Франции

ТАСС, 24 января. «Монако» одержал победу над «Марселем» со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (47-я минута), Орельен Тчуамени (75) и Стеван Йоветич (90+2). Первые два мяча были забиты с передач полузащитника сборной России Александра Головина. Он вышел на поле после перерыва и сделал два результативных паса с угловых, а на 90-й минуте получил желтую карточку. У проигравших отличился Неманья Радоньич (12).

В турнирной таблице «Монако» занимает четвертое место, набрав 39 очков, «Марсель» с 32 очками идет шестым. «Монако» в следующем туре 31 января в гостях сыграет с «Нантом», «Марсель» 30 января примет «Ренн».

Также в субботу «Ницца» в гостях обыграла «Ланс» со счетом 1:0.

Монако
3:1
Первый тайм: 0:1
Марсель
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