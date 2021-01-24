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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-нападающий «Кайрата» может вернуться из Европы в КПЛ

Также он играл за «Тараз».

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Форвард латвийского «Спартака» Самат Сарсенов находится в поисках вариантов продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его агенты предложили услуги «Актобе», «Атырау» и «Кызыл-Жару». Ожидается, что в ближайшее время 24-летний Сарсенов поедет на просмотр в одну из перечисленных команд. Самат — этнический казах, является воспитанником российского клуба «Оренбург».

В сезоне-2017 футболиста приобрел алматинский «Кайрат», за который он отыграл десять игр в чемпионате.

Затем Сарсенов выступал за «Тараз». В зимнее трансферное окно сезона-2020 Сарсенов подписал контракт с латвийским клубом «Валмиера», однако после конфликта с тренерским штабом оказался в «Спартаке» из Юрмалы.

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