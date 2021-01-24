Экс-нападающий «Кайрата» может вернуться из Европы в КПЛ

Форвард латвийского «Спартака» Самат Сарсенов находится в поисках вариантов продолжения карьеры в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Спартак Ю

Его агенты предложили услуги «Актобе», «Атырау» и «Кызыл-Жару». Ожидается, что в ближайшее время 24-летний Сарсенов поедет на просмотр в одну из перечисленных команд. Самат — этнический казах, является воспитанником российского клуба «Оренбург».

В сезоне-2017 футболиста приобрел алматинский «Кайрат», за который он отыграл десять игр в чемпионате.