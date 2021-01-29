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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила молодежную сборную Казахстана по футболу в матче с двумя дублями

«Астана» провела товарищеский матч с молодежной сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал AlaDop.kz. Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

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У победителей дубль оформил Макс Эбонг, а также отличился с пенальти Тигран Барсегян. У проигравших дважды забил Динмухамед Караман.

Ранее «Астана» также проводила спарринг с молодежной сборной, тогда подопечные Андрея Тихонова добились более уверенной победы — 4:1. А в первой контрольной игре астанчане сыграли вничью с карагандинским «Шахтером» — 1:1.

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