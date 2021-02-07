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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Жангылышбай получил серьезную травму на тренировке

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев в интервью официальному сайту рассказал о степени тяжести травмы нападающего шымкентцев Тохтара Жангылышбая.

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«Проблема, с которой мы сейчас столкнулись, это травма Жангылышбая. Ему завтра предстоит операция в Стамбуле, я надеюсь, все пройдет успешно. И мы будем ждать, когда Тохтар пройдет реабилитацию. Так бывает в спорте, в футболе, он получил на тренировке травму, мы очень об этом сожалеем. Я не могу сейчас точно назвать сроки возвращения в строй, потому что спланировать или спрогнозировать сложно, но, я думаю, срок будет можно сказать немалым. Во всяком случае по той информации, которую получаю я. Точно это будет известно уже непосредственно во время операции, мы надеемся только на лучшее.

Также сегодня в матче получил травму наш молодой игрок Муроджон Халматов. Завтра мы проведем диагностику, очень надеюсь, что травма несерьезная. Для нас это большой удар, и мы очень переживаем за своих футболистов, надеюсь, что все обойдется", — прокомментировал Седнев.

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