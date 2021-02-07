Жангылышбай получил серьезную травму на тренировке

«Проблема, с которой мы сейчас столкнулись, это травма Жангылышбая. Ему завтра предстоит операция в Стамбуле, я надеюсь, все пройдет успешно. И мы будем ждать, когда Тохтар пройдет реабилитацию. Так бывает в спорте, в футболе, он получил на тренировке травму, мы очень об этом сожалеем. Я не могу сейчас точно назвать сроки возвращения в строй, потому что спланировать или спрогнозировать сложно, но, я думаю, срок будет можно сказать немалым. Во всяком случае по той информации, которую получаю я. Точно это будет известно уже непосредственно во время операции, мы надеемся только на лучшее.