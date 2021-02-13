Бывший легионер «Актобе» находится на просмотре в другом казахстанском клубе

23-летний сербский футболист Никола Цуцкич присоединился к «Каспию», в котором пройдет просмотр, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Каспий

В межсезонье легионер покинул «Актобе», за который в прошлом сезоне забил гол и отдал ассист в восьми матчах первой лиги. «Красно-белые» по итогам минувшего года вернулись в премьер-лигу, в которой «Каспий» занял десятое место.

Цуцкич — воспитанник клуба «Раднички» из Ниша. Также играл за ОФК, в основном составе белградского клуба дебютировал 16 мая 2015 года, выйдя на замену в перерыве встречи с «Црвеной Звездой», и отметился забитым мячом.

Также на родине играл за «Младост» (Лучани), «Земун» и «Явор» (Иваница).