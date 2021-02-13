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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший легионер «Актобе» находится на просмотре в другом казахстанском клубе

Он играет в средней линии.

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23-летний сербский футболист Никола Цуцкич присоединился к «Каспию», в котором пройдет просмотр, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Каспий

В межсезонье легионер покинул «Актобе», за который в прошлом сезоне забил гол и отдал ассист в восьми матчах первой лиги. «Красно-белые» по итогам минувшего года вернулись в премьер-лигу, в которой «Каспий» занял десятое место.

Цуцкич — воспитанник клуба «Раднички» из Ниша. Также играл за ОФК, в основном составе белградского клуба дебютировал 16 мая 2015 года, выйдя на замену в перерыве встречи с «Црвеной Звездой», и отметился забитым мячом.

Также на родине играл за «Младост» (Лучани), «Земун» и «Явор» (Иваница).

Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 150 тысяч евро.

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