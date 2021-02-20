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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал пять новичков. Среди них экс-игрок «Астаны» и лучший бомбардир европейского чемпионата

Причем четверо — легионеры.

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ФК «Тараз» объявил о подписании контрактов с пятью новичками, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на клубную пресс-службу.

32-летний сербский полузащитник Ненад Адамович последние два сезона выступал за «Жетысу». Сыграл за него 51 матч, в которых отличился шестью голами и четырьмя голевыми передачами. Ранее играл за хорватский «Хайдук», а также белорусские «Динамо Минск» и «Витебск». В 2014 году был признан лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Также имеет опыт выступления в еврокубках.

Команда
Тараз

30-летний португальский полузащитник Педро Эуженио в прошлом сезоне также выступал за «Жетысу», в составе которого провел 18 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи. До переезда в Казахстан играл в чемпионатах Португалии, Болгарии и Турции.

29-летний нигерийский защитник Фэйт Обилор на протяжении десяти лет выступал в чемпионате Финляндии за такие клубы, как ХИК, «Интер», РоПС и «Шериф». Всего на клубном уровне провел 338 матчей, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

27-летний казахстанский защитник Берик Шаихов прошлый сезон провел в «Кызыл-Жаре», сыграв 14 матчей. Также выступал за «Астану-1964», «Жетысу», «Астану», «Иртыш» и «Шахтер». Всего в казахстанской премьер-лиге сыграл 103 матча и забил два мяча.

Пятым новобранцем «Тараза» стал 27-летний ивуарийский защитник Коджо Альфонсе. Его последней командой была «Арарат-Армения», в составе которой отыграл 55 матчей, забив три мяча. Также выступал за португальские клубы «Фейренси», «Жил Висенте» и «Миранделла».

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