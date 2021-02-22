«МЮ» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в таблице АПЛ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев.
Счет в матче «МЮ» открыл на 30-й минуте — гол забил Маркус Рэшфорд. «Ньюкасл» восстановил равновесие через несколько минут, когда отличился Аллан
«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ, у «Ньюкасла» 25 очков и 17-я позиция.