«МЮ» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в таблице АПЛ

Счет в матче «МЮ» открыл на 30-й минуте — гол забил Маркус Рэшфорд. «Ньюкасл» восстановил равновесие через несколько минут, когда отличился Аллан Сен-Максимен. Во втором тайме манкунианцев вперед вывел Дэниел Джеймс. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.