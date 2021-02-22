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00:11 (мск), источник: Sport24

«МЮ» обыграл «Ньюкасл» и вернулся на второе место в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев.

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Счет в матче «МЮ» открыл на 30-й минуте — гол забил Маркус Рэшфорд. «Ньюкасл» восстановил равновесие через несколько минут, когда отличился Аллан Сен-Максимен. Во втором тайме манкунианцев вперед вывел Дэниел Джеймс. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ, у «Ньюкасла» 25 очков и 17-я позиция.

Манчестер Юнайтед
3:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
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