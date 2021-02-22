Болельщик заплатил €153 тыс., чтобы футболист сыграл против отдавшего его в аренду клуба

В январе 2020 года «Интернасьональ» арендовал бразильского футболиста до мая 2021 года. Согласно заключенному между клубами договору, за участие Родинея в матче с «Фламенго» «Интернасьональ» должен был заплатить неустойку в размере €153 тыс. Это сделал один из болельщиков клуба из Порту-Алегри.

В воскресенье «Фламенго» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Интернасьональ» со счетом 2:1. Родиней получил прямую красную карточку на 49-й минуте встречи. Благодаря победе клуб из Рио-де-Жанейро поднялся на первое место, набрав 71 очко за тур до окончания первенства и обогнав «Интернасьональ», у которого теперь на два очка меньше.

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