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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» побеждает, но Миранчук почти не играет. Почему?

К Джану Пьеро Гасперини сложно придраться.

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Три очка, добытые в матче с «Сампдорией», позволили «Аталанте» продлить победную серию в чемпионате и догнать «Ювентус». Однако российский полузащитник Алексей Миранчук в этой игре провел всего десять минут, включая добавленные.

В среду «Аталанта» принимала дома «Реал» в Лиге чемпионов, и тот матч Миранчук целиком смотрел со скамейки запасных. При этом на замену выходили три конкурента российского хавбека — Пашалич, Иличич и Малиновский, а в основе появился Пессина.

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Логично было предположить, что в матче с «Сампдорией» главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини даст Миранчуку хотя бы тайм. Или полчаса. Была крохотная надежда на то, что российский хавбек окажется в стартовом составе, ведь ротация команде необходима.

Но нет: без травмированного Сапаты «Аталанта» переключилась на игру с одним чистым форвардом — Муриэлем, а под ним расположились Пашалич и Малиновский. А всего Гасперини сделал четыре перестановки в основе, включая замену вратаря — в старте был Спортьелло, а не Голлини.

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Победный мяч еще в первом тайме забил Малиновский — прямой конкурент Миранчука. Украинец в последний месяц тоже получал не очень много игрового времени: 5 минут с «Реалом», 1 минута с «Наполи», 6 минут с «Кальяри»… Зато другой левоногий атакующий полузащитник — Пессина — зимой превратился в твердого футболиста основы, хотя результативностью итальянец не блещет — один гол и одна передача в 16 матчах серии А. Тем не менее Гасперини устраивает его работа на поле.

Малиновский — игрок другого плана. Если Пессина — типичный футболист средней оси, которого «Аталанта» часто использует в роли треквартисты, то украинец обычно действует с кем-то в паре и ближе к флангу. Малиновский, как и Пессина, левша, но в игре с «Сампдорией» Гасперини решил отправить его на правый полуфланг, и оттуда украинец забил, так что идея тренера сработала.

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Для Миранчука это, конечно, минус. Во-первых, он тоже левша, как и Пессина с Малиновским. Во-вторых, итальянцу тренер постоянно доверяет, а украинец сейчас забил важный гол — «Аталанта» победила крепкого соперника и догнала «Ювентус». Да и в целом Малиновский провел солидную игру: был заметен, много перемещался, нанес три удара по воротам (два в створ).

Алексей появился на поле только на 83-й минуте — столько же времени Гасперини отвел российскому хавбеку в предыдущей встрече серии А с «Наполи». Правда, тогда Миранчук заменил Муриэля, а сейчас — Малиновского. Но, по сути, для экс-полузащитника «Локомотива» это был день сурка: он снова вышел, когда «Аталанта» вела в два мяча и играла на удержание счета. И снова Миранчук на правом фланге только прессинговал и всего несколько раз коснулся мяча. Такими действиями тренера «Аталанты» не удивишь, но это не вина россиянина: за десять ничтожных минут, включая добавленные, невероятно сложно себя проявить.

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Есть вопросы к Гасперини по заменам: на 59-й минуте он выпустил на поле Иличича и Пессину. Итальянец целиком провел тяжелый матч с «Реалом», когда «Аталанте» пришлось играть в меньшинстве больше часа. Иличич в той игре появился во втором тайме, а затем был заменен. Итальянские журналисты писали, что Гасперини по ходу матча кричал на словенца, а этим жестом подчеркнул недовольство его игрой. В Генуе Иличич действовал лучше, даже пару раз пробил по воротам.

При этом словенец играл на позиции единственного форварда, так что его выход на поле объясним — Миранчук, к примеру, не может играть на острие, хотя он участвовал в подобных экспериментах в «Локомотиве» и в сборной России. Но январская цитата Гасперини красноречива: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Мы должны подобрать для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим, конкурентоспособен ли он».

Пока у Алексея определенная роль: он футболист запаса, который почти всегда выходит на замену и изредка — в стартовом составе. Определенно и то, что эта роль Миранчука не устраивает. Однако «Аталанта» побеждает, конкуренты хавбека забивают — и тренеру нет смысла ломать то, что работает.

Сампдория
0:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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