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00:58 (мск), источник: Sport24

«Милан» одержал гостевую победу над «Ромой». Ибрагимович и Ребич травмировались

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме 28 февраля и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Счет в матче был открыт незадолго до перерыва, когда Франк Кесси реализовал пенальти и вывел россонери вперед. «Рома» отыгралась на 50-й минуте благодаря голу Жордана Верету. Французский хавбек повторил достижение Мишеля Платини 35-летней давности. Победу «Милану» принес гол Анте Ребича — хорват отличился на 58-й минуте, а уже через 9 минут был заменен из-за полученной травмы. Также по ходу встречи россонери потеряли из-за повреждения Златана Ибрагимовича.

«Милан» с 52 очками идет вторым в турнирной таблице Серии А и продолжает погоню за «Интером», у которого 56 очков. «Рома» (44) занимает 5-ю позицию.

Рома
1:2
Первый тайм: 0:1
Милан
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