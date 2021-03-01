«Милан» одержал гостевую победу над «Ромой». Ибрагимович и Ребич травмировались

Счет в матче был открыт незадолго до перерыва, когда Франк Кесси реализовал пенальти и вывел россонери вперед. «Рома» отыгралась на 50-й минуте благодаря голу Жордана Верету. Французский хавбек повторил достижение Мишеля Платини 35-летней давности. Победу «Милану» принес гол Анте Ребича — хорват отличился на 58-й минуте, а уже через 9 минут был заменен из-за полученной травмы. Также по ходу встречи россонери потеряли из-за повреждения Златана Ибрагимовича.