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01:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в игре с середняком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 34 очка, команда находится на 13-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 7 марта на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» в тот же день на чужом поле встретится с «Тоттенхэмом».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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