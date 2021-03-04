«Манчестер Юнайтед» потерял очки в игре с середняком АПЛ

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 34 очка, команда находится на 13-й позиции.

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