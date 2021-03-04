«Монако» проиграл «Страсбуру» в чемпионате Франции

Встреча 28-го тура, прошедшая в Страсбурге, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Фредерик Гильбер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.