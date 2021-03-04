«Монако» проиграл «Страсбуру» в чемпионате Франции
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Страсбур» прервал беспроирышную серию «Монако» в чемпионате Франции по футболу.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Страсбур» прервал беспроирышную серию «Монако» в чемпионате Франции по футболу.
Встреча 28-го тура, прошедшая в Страсбурге, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Фредерик Гильбер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
«Монако» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию и с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» (33) располагается на 14-й строчке.
Результаты других матчей тура:
«Бордо» — «Пари Сен-Жермен» — 0:1,
«Лилль» — «Марсель» — 2:0,
«Монпелье» — «Лорьян» — 1:1,
«Нант» — «Реймс» — 1:2.