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01:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» проиграл «Страсбуру» в чемпионате Франции

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Страсбур» прервал беспроирышную серию «Монако» в чемпионате Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча 28-го тура, прошедшая в Страсбурге, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил Фредерик Гильбер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

«Монако» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию и с 55 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» (33) располагается на 14-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей тура:

«Бордо» — «Пари Сен-Жермен» — 0:1,

«Лилль» — «Марсель» — 2:0,

«Монпелье» — «Лорьян» — 1:1,

«Нант» — «Реймс» — 1:2.

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