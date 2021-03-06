«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином

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Александр Кокорин опять получил повреждение и не примет участие в завтрашнем матче «Фиорентины» с «Пармой» в 26-м туре Серии А. Российскому нападающему продолжает не везти в Италии. В этот раз ему выпал отличный шанс выйти в основе «фиалок», но травма оставляет экс-спартаковца вне игры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--a59e8debf5848ca86e80" data-vnd="a59e8debf5848ca86e80" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a59e8debf5848ca86e80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Фиорентины» перед встречей с «Пармой» большие кадровые проблемы в атаке. Лидер команды Франк Рибери заработал дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, а ивуариец Кристиан Куаме находится в лазарете. В распоряжении главного тренера Чезаре Пранделли остался только один форвард — Душан Влахович. Если бы Кокорин был здоров, то, скорее всего, вышел бы с первых минут в паре сербом. Теперь же Пранделли вынужден будет менять тактическую схему, либо ставить в нападение кого-то из полузащитников. Кстати, из-за травм у «фиалок» есть потери и в других линиях. В последнем матче Серии А с «Ромой» после повреждений досрочно покинули поле защитник Игор дос Сантос и полузащитник Гаэтано Кастровилли, которого в начале второго тайма заменил как раз российский легионер. Кроме того, продолжает восстановление выбывший ещё в середине февраля бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура.



Команда Фиорентина

По словам Пранделли, у Кокорина обострилась травма левого бедра, полученная новичком ещё в дебютной игре за «Фиорентину» с «Интером» 5 февраля. После этого Александр не выходил на поле во встречах с «Сампдорией» и «Специей». Россиянин начал процесс восстановления, а в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Пранделли защищает нападающего, пытаясь оградить его от критики, которая свалилась на Кокорина с первого же матча из-за отсутствия голов и острых действий.



«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Он должен адаптироваться к итальянскому футболу», — сказал Пранделли после поражения от «Ромы».

Пока Александр сыграл всего 80 минут в трёх матчах с «Интером», «Удинезе» и «Ромой». По статистике InStat, Кокорин совершил в общей сумме 40 технико-тактических действий, из которых 73% были успешными. Брака в игре нападающего не так много (для сравнения у Рибери 75% успешных ТТД, у Куаме — 61%, у Влаховича — 50%), однако и по-настоящему полезных действий тоже. Ноль ударов, ноль голевых моментов, как созданных для партнёров, так и полученных самим у ворот соперников, одна неудачная попытка обыгрыша, один отбор, один перехват и три подбора мяча. Россиянин выиграл лишь одно из девяти единоборств в атаке.

Впрочем, Кокорин точно отметился как минимум одним положительным действием — поучаствовал своевременной передачей на Рибери в голевой атаке с «Ромой». Но кто заметит маленькую розу в огромной пустыне?

Точно не поклонники «фиалок», ведь сейчас «Фиорентина» находится всего в пяти очках от зоны вылета, поэтому трансфер россиянина продолжают обсуждать в соцсетях и на футбольных сайтах в негативном ключе.

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Болельщики очень разочарованы из-за новой травмы Александра. Вот свежие комментарии:



F: «Даже “Беневенто” усилился на январском рынке Гайчем. Мы же продолжили уничтожать себя, взяв Кокорина».

Claudio Masini: «Мышечная травма Кокорина — вторая физическая проблема за полтора месяца. Я бы сказал, что новости говорят сами за себя. Как и о тех, кто выбрал его для срочного решения проблем в нападении».

LoreViola: «Кокорина завтра не будет. Он получил травму, завязывая шнурки на скамейке».

Sconcertismo: «Мне ещё предстоит понять тех, кто хвалил Кокорина после того, как он ни разу не покидал чемпионат Турции, за исключением травм и судебных дел. Кризис “Фиорентины” также ударил по болельщикам. Обе стороны очень слабы».

Giuseppelof: «Кокорин — это новый Беналуан» (речь идёт о защитнике Йоанне Беналуане, который в 2016 году был арендован «Фиорентиной» у «Лестера», но ни разу не сыграл из-за травмы, — Прим. «Чемпионата»).



Заметьте, РПЛ для итальянцев всё равно что чемпионат Турции. И это очень печально.