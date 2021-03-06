Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином

Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Александр Кокорин опять получил повреждение и не примет участие в завтрашнем матче «Фиорентины» с «Пармой» в 26-м туре Серии А. Российскому нападающему продолжает не везти в Италии. В этот раз ему выпал отличный шанс выйти в основе «фиалок», но травма оставляет экс-спартаковца вне игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Фиорентины» перед встречей с «Пармой» большие кадровые проблемы в атаке. Лидер команды Франк Рибери заработал дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, а ивуариец Кристиан Куаме находится в лазарете. В распоряжении главного тренера Чезаре Пранделли остался только один форвард — Душан Влахович. Если бы Кокорин был здоров, то, скорее всего, вышел бы с первых минут в паре сербом. Теперь же Пранделли вынужден будет менять тактическую схему, либо ставить в нападение кого-то из полузащитников. Кстати, из-за травм у «фиалок» есть потери и в других линиях. В последнем матче Серии А с «Ромой» после повреждений досрочно покинули поле защитник Игор дос Сантос и полузащитник Гаэтано Кастровилли, которого в начале второго тайма заменил как раз российский легионер. Кроме того, продолжает восстановление выбывший ещё в середине февраля бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура.

Команда
Фиорентина

По словам Пранделли, у Кокорина обострилась травма левого бедра, полученная новичком ещё в дебютной игре за «Фиорентину» с «Интером» 5 февраля. После этого Александр не выходил на поле во встречах с «Сампдорией» и «Специей». Россиянин начал процесс восстановления, а в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Пранделли защищает нападающего, пытаясь оградить его от критики, которая свалилась на Кокорина с первого же матча из-за отсутствия голов и острых действий.

«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Он должен адаптироваться к итальянскому футболу», — сказал Пранделли после поражения от «Ромы».

Пока Александр сыграл всего 80 минут в трёх матчах с «Интером», «Удинезе» и «Ромой». По статистике InStat, Кокорин совершил в общей сумме 40 технико-тактических действий, из которых 73% были успешными. Брака в игре нападающего не так много (для сравнения у Рибери 75% успешных ТТД, у Куаме — 61%, у Влаховича — 50%), однако и по-настоящему полезных действий тоже. Ноль ударов, ноль голевых моментов, как созданных для партнёров, так и полученных самим у ворот соперников, одна неудачная попытка обыгрыша, один отбор, один перехват и три подбора мяча. Россиянин выиграл лишь одно из девяти единоборств в атаке.

Впрочем, Кокорин точно отметился как минимум одним положительным действием — поучаствовал своевременной передачей на Рибери в голевой атаке с «Ромой». Но кто заметит маленькую розу в огромной пустыне?

Точно не поклонники «фиалок», ведь сейчас «Фиорентина» находится всего в пяти очках от зоны вылета, поэтому трансфер россиянина продолжают обсуждать в соцсетях и на футбольных сайтах в негативном ключе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики очень разочарованы из-за новой травмы Александра. Вот свежие комментарии:

F: «Даже “Беневенто” усилился на январском рынке Гайчем. Мы же продолжили уничтожать себя, взяв Кокорина».

Во время загрузки произошла ошибка.

Claudio Masini: «Мышечная травма Кокорина — вторая физическая проблема за полтора месяца. Я бы сказал, что новости говорят сами за себя. Как и о тех, кто выбрал его для срочного решения проблем в нападении».

Во время загрузки произошла ошибка.

LoreViola: «Кокорина завтра не будет. Он получил травму, завязывая шнурки на скамейке».

Во время загрузки произошла ошибка.

Sconcertismo: «Мне ещё предстоит понять тех, кто хвалил Кокорина после того, как он ни разу не покидал чемпионат Турции, за исключением травм и судебных дел. Кризис “Фиорентины” также ударил по болельщикам. Обе стороны очень слабы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Giuseppelof: «Кокорин — это новый Беналуан» (речь идёт о защитнике Йоанне Беналуане, который в 2016 году был арендован «Фиорентиной» у «Лестера», но ни разу не сыграл из-за травмы, — Прим. «Чемпионата»).

Заметьте, РПЛ для итальянцев всё равно что чемпионат Турции. И это очень печально.

Анатолий Романов

Читайте также
Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:0
Рома
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
У лыжниц РФ одна медаль за шесть гонок. И это вообще не провал
10-й финал Рублева. Россиянин разобрался с обидчиком Хачанова
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь