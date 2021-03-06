«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином
Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.
Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.
Александр Кокорин опять получил повреждение и не примет участие в завтрашнем матче «Фиорентины» с «Пармой» в 26-м туре Серии А. Российскому нападающему продолжает не везти в Италии. В этот раз ему выпал отличный шанс выйти в основе «фиалок», но травма оставляет
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По словам Пранделли, у Кокорина обострилась травма левого бедра, полученная новичком ещё в дебютной игре за «Фиорентину» с «Интером» 5 февраля. После этого Александр не выходил на поле во встречах с «Сампдорией» и «Специей». Россиянин начал процесс восстановления, а в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Пранделли защищает нападающего, пытаясь оградить его от критики, которая свалилась на Кокорина с первого же матча
«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Он должен адаптироваться к итальянскому футболу», — сказал Пранделли после поражения от «Ромы».
Пока Александр сыграл всего 80 минут в трёх матчах с «Интером», «Удинезе» и «Ромой». По статистике InStat, Кокорин совершил в общей сумме 40
Точно не поклонники «фиалок», ведь сейчас «Фиорентина» находится всего в пяти очках от зоны вылета, поэтому трансфер россиянина продолжают обсуждать в соцсетях и на футбольных сайтах в негативном ключе.
Болельщики очень разочарованы
F: «Даже “Беневенто” усилился на январском рынке Гайчем. Мы же продолжили уничтожать себя, взяв Кокорина».
Claudio Masini: «Мышечная травма Кокорина — вторая физическая проблема за полтора месяца. Я бы сказал, что новости говорят сами за себя. Как и о тех, кто выбрал его для срочного решения проблем в нападении».
LoreViola: «Кокорина завтра не будет. Он получил травму, завязывая шнурки на скамейке».
Sconcertismo: «Мне ещё предстоит понять тех, кто хвалил Кокорина после того, как он ни разу не покидал чемпионат Турции, за исключением травм и судебных дел. Кризис “Фиорентины” также ударил по болельщикам. Обе стороны очень слабы».
Giuseppelof: «Кокорин — это новый Беналуан» (речь идёт о защитнике Йоанне Беналуане, который в 2016 году был арендован «Фиорентиной» у «Лестера», но ни разу не сыграл
Заметьте, РПЛ для итальянцев всё равно что чемпионат Турции. И это очень печально.
Анатолий Романов