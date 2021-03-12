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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» обыграли «Славию» на старте 31-го чемпионата Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу над мозырской «Славией» в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси в высшей лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый поединок нового национального первенства на стадионе ФК «Минск» прошел в равной борьбе, и только в самом конце встречи точный удар Кирилла Глущенкова принес победу «Ислочи» — 1:0.

Еще четыре игры первого тура состоятся 13 марта. Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» примет в Солигорске футболистов «Минска». Обладатель бронзовых наград жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у минского «Динамо». Столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле новичка высшей лиги «Сморгонь», а в Бресте местный «Рух» сыграет с вернувшимся в элиту «Гомелем».

Завершится стартовый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком». В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» встретится с брестским «Динамо», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».

Во время первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура должны состояться 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского «Шахтера», серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Самым титулованным клубом является БАТЭ — 15-кратный чемпион страны. У минского «Динамо» семь титулов, по два — у мозырской «Славии» и солигорского «Шахтера», по разу золото брали бобруйская «Белшина», могилевский «Днепр-Трансмаш», брестское «Динамо» и «Гомель».

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