Футболистом ЦСКА заинтересовались «Интер» и «Милан»

Команда серии А имеет опцию выкупа прав на аргентинца за 11 миллионов евро и намерена сделать это.

Команда ЦСКА

Однако в сделку могут вмешаться итальянские гранды, которые следят за форвардом и рассматривают возможность его приглашения.

Арендное соглашение «Беневенто» с ЦСКА по Гайчу действует до конца нынешнего сезона. В чемпионате Италии 22-летний аргентинец провел шесть матчей, в которых забил два мяча. Начинал сезон форвард в Российской премьер-лиге (РПЛ). Там ему удалось сделать один результативный пас в 13 встречах.