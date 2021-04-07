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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистом ЦСКА заинтересовались «Интер» и «Милан»

«Милан» и «Интер» заинтересовались нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, выступающим на правах аренды за «Беневенто». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

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Источник: AP 2020

Команда серии А имеет опцию выкупа прав на аргентинца за 11 миллионов евро и намерена сделать это.

Команда
ЦСКА

Однако в сделку могут вмешаться итальянские гранды, которые следят за форвардом и рассматривают возможность его приглашения.

Арендное соглашение «Беневенто» с ЦСКА по Гайчу действует до конца нынешнего сезона. В чемпионате Италии 22-летний аргентинец провел шесть матчей, в которых забил два мяча. Начинал сезон форвард в Российской премьер-лиге (РПЛ). Там ему удалось сделать один результативный пас в 13 встречах.

В марте появилась информация, что «Ювентус» и «Милан» заинтересовал полузащитник Рубина Хвича Кварацхелия. Кроме того, сообщалось, что грузинского футболиста намерена приобрести «Бавария».

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