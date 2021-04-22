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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент «Реала» прокомментировал будущее Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с проектом Суперлиги. Об этом сообщает TalkSport со ссылкой на El Larguero.

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Перес заявил, что у турнира есть будущее. «Даже если в нынешнем сочетании Суперлига не запустится, сработает другой проект. Учтите, что все 12 клубов подписали соглашение», — заявил функционер.

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Перес также выразил удивление агрессивной реакции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении нового турнира.

«Никогда не видел ничего подобного. Угрозы, оскорбления — как будто мы убийцы какие-то», — заявил Перес.

21 апреля стало известно, что проект Суперлиги приостановлен. Шесть клубов нового турнира, представляющие Английскую премьер-лигу (АПЛ), отказались от участия в проекте.

Перес — главная фигура Суперлиги. О создании турнира было объявлено на сайте мадридского клуба. Вскоре УЕФА, а также ведущие лиги Европы осудили действия основателей турнира. Учредителям Суперлиги пригрозили санкциями.

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