Президент «Реала» прокомментировал будущее Суперлиги

Перес заявил, что у турнира есть будущее. «Даже если в нынешнем сочетании Суперлига не запустится, сработает другой проект. Учтите, что все 12 клубов подписали соглашение», — заявил функционер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fe9fb7ec96f8b6975e75" data-vnd="fe9fb7ec96f8b6975e75" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fe9fb7ec96f8b6975e75" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Реал

Перес также выразил удивление агрессивной реакции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении нового турнира.

«Никогда не видел ничего подобного. Угрозы, оскорбления — как будто мы убийцы какие-то», — заявил Перес.

21 апреля стало известно, что проект Суперлиги приостановлен. Шесть клубов нового турнира, представляющие Английскую премьер-лигу (АПЛ), отказались от участия в проекте.