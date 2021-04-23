У Месси очередной великий рекорд. Аргентинец ведет «Барселону» за золотым дублем

«Атлетико» проснулся, «Севилья» — теневой претендент

В трех из пяти ведущих европейских чемпионатов интерес вызывают только локальные истории, а триумф «Манчестер Сити», «Интера» и «Баварии» — исключительно вопрос времени. То ли дело Франция, где в кои-то веки «ПСЖ» не на первом месте, а идущий первым «Лилль» и пока не попадающий в Лигу чемпионов с четвертого места «Лион» разделяют три очка. Вот только лига 1, при всем к ней уважении, обречена находиться на втором плане, а главное представление сейчас дают в Испании.

Там во время трансляций очередного тура вместо логотипа ла лиги красовался значок Лиги чемпионов c частью лозунга Earn it On The Pitch («Заслужи это на поле»). Понятно, что это акция против раскольнической Суперлиги, однако слова получились очень символичными. Это в прошлом сезоне была погоня «Реала» за «Барселоной» во время августовской доигровки, а сейчас на титул есть четыре полноценных претендента.

Многие, правда, не рассматривали и не рассматривают всерьез «Севилью», а она накануне впервые со времен Унаи Эмери довела число гостевых побед до десяти и до выигрыша «Реала» в Кадисе занимала второе место. Но все же шестиочковое отставание команды Хулена Лопетеги от первой строчки делает ее скорее номинальным охотником за золотом.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2937208113709" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а главная на данный момент задача квартета лидеров — пройти с минимальными потерями, либо вовсе без них, отрезок до 35-го тура. Там 8 мая «Барса» примет «Атлетико», а уже 9-го числа «Реал» встретится с «Севильей». В случае с командой Диего Симеоне визит на «Камп Ноу» будет завершать отрезок из трех гостевых матчей, среди которых значится еще и поездка в негостеприимный для любого соперника Бильбао. Так что две победы переставших оступаться и научившихся играть без травмированного Луиса Суареса «матрасников» пришлись как нельзя кстати.

Месси неудержим

Теперь «Атлетико» опережает «Реал» на три очка, а положение «Барселоны» такое же неопределенное, как комментарии сине-гранатовых по поводу Суперлиги. Сначала президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что выступления в этом турнире возможно только после одобрения болельщиками, ведь это их клуб. Теперь, когда возглавляющий УЕФА Александер Чеферин взял «Барсу» под защиту, Лапорта вдруг назвал проект действующим и добавил: топ-клубы должны иметь больше влияния в распределении доходов.

Полным противоречий и взаимоисключающих утверждений получилось и официальное заявление сине-гранатовых. Гари Линекер назвал его «ужасно разочаровывающим», и, кажется, больше всего поднявшихся на войну с Суперлигой разочаровала следующая фраза: «Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой».

Что в «Барселоне» стабильно — так это игра Месси, который с началом календарного года словно помолодел на 5−7 лет и выглядит, как на пике карьеры. Его можно толкать в спину или заставить бить с нулевого угла после попадания в штангу с правой ноги, которой он не забивал в домашних играх на протяжении четырнадцати месяцев. Соперника это не спасет, и встреча с «Хетафе» не стала исключением.

К перерыву сине-гранатовые вели со счетом 3:1, а Месси по количеству голов в текущем чемпионате обыгрывал всю команду гостей — 25:24. Аргентинец — единственный футболист, который двенадцать сезонов подряд демонстрирует результативность на уровне 25+ в матчах национального чемпионата. И это, пожалуй, главный козырь «Барсы» на финишном отрезке.

Определяющими обещают стать ближайшие семь дней, в течение которых каталонцев ждет гостевой матч с «Вильярреалом» и отложенная встреча с «Гранадой». Стопроцентный результат на этом отрезке позволит реально рассчитывать на золотой дубль.

Когда Роналд Куман начинал свою работу, в такой сценарий невозможно было поверить. Важно, чтобы голландец наконец-то разобрался с шероховатостями в обороне, ведь даже против беззубого в атаке «Хетафе» случился автогол Лангле, а Араухо на ровном месте организовал пенальти. Мингесу, которым Куман был явно недоволен, и вовсе поменяли на превратившегося в резервиста Юмтити. С более крепким соперником такие эпизоды могут стоить слишком дорого.