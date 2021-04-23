У Месси очередной великий рекорд. Аргентинец ведет «Барселону» за золотым дублем
Яркая игра своего лидера позволяет каталонцам рассчитывать на успех в погоне за лидирующим «Атлетико».
Яркая игра своего лидера позволяет каталонцам рассчитывать на успех в погоне за лидирующим «Атлетико».
В трех из пяти ведущих европейских чемпионатов интерес вызывают только локальные истории, а триумф «Манчестер Сити», «Интера» и «Баварии» — исключительно вопрос времени. То ли дело Франция, где в
Там во время трансляций очередного тура вместо логотипа ла лиги красовался значок Лиги чемпионов c частью лозунга Earn it On The Pitch («Заслужи это на поле»). Понятно, что это акция против раскольнической Суперлиги, однако слова получились очень символичными. Это в прошлом сезоне была погоня «Реала» за «Барселоной» во время августовской доигровки, а сейчас на титул есть четыре полноценных претендента.
Многие, правда, не рассматривали и не рассматривают всерьез «Севилью», а она накануне впервые со времен Унаи Эмери довела число гостевых побед до десяти и до выигрыша «Реала» в Кадисе занимала второе место. Но все же шестиочковое отставание команды Хулена Лопетеги от первой строчки делает ее скорее номинальным охотником за золотом.
Ну, а главная на данный момент задача квартета лидеров — пройти с минимальными потерями, либо вовсе без них, отрезок до 35-го тура. Там 8 мая «Барса» примет «Атлетико», а уже 9-го числа «Реал» встретится с «Севильей». В случае с командой Диего Симеоне визит на «Камп Ноу» будет завершать отрезок из трех гостевых матчей, среди которых значится еще и поездка в негостеприимный для любого соперника Бильбао. Так что две победы переставших оступаться и научившихся играть без травмированного Луиса Суареса «матрасников» пришлись как нельзя кстати.
Теперь «Атлетико» опережает «Реал» на три очка, а положение «Барселоны» такое же неопределенное, как комментарии
Полным противоречий и взаимоисключающих утверждений получилось и официальное заявление
Что в «Барселоне» стабильно — так это игра Месси, который с началом календарного года словно помолодел на 5−7 лет и выглядит, как на пике карьеры. Его можно толкать в спину или заставить бить с нулевого угла после попадания в штангу с правой ноги, которой он не забивал в домашних играх на протяжении четырнадцати месяцев. Соперника это не спасет, и встреча с «Хетафе» не стала исключением.
К перерыву
Определяющими обещают стать ближайшие семь дней, в течение которых каталонцев ждет гостевой матч с «Вильярреалом» и отложенная встреча с «Гранадой». Стопроцентный результат на этом отрезке позволит реально рассчитывать на золотой дубль.
Когда Роналд Куман начинал свою работу, в такой сценарий невозможно было поверить. Важно, чтобы голландец