У Месси очередной великий рекорд. Аргентинец ведет «Барселону» за золотым дублем

«Атлетико» проснулся, «Севилья» — теневой претендент

Там во время трансляций очередного тура вместо логотипа ла лиги красовался значок Лиги чемпионов c частью лозунга Earn it On The Pitch («Заслужи это на поле»). Понятно, что это акция против раскольнической Суперлиги, однако слова получились очень символичными. Это в прошлом сезоне была погоня «Реала» за «Барселоной» во время августовской доигровки, а сейчас на титул есть четыре полноценных претендента.