Внезапно: Моуринью — в «Роме». Хоть там у него получится?
Во вторник знаменитый португальский тренер неожиданно получил новую работу — с нового сезона он возглавит итальянскую «Рому».
Во вторник знаменитый португальский тренер неожиданно получил новую работу — с нового сезона он возглавит итальянскую «Рому».
Контракт подписан до 2024 года.
После увольнения Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» в соцсетях стали примерять его к «Спартаку».
Моуринью, несомненно, был элитным тренером в нулевые и начале десятых, но сейчас зааботанное тогда имя работает на него лучше, чем он на
Теперь — «Рома». Если «Тоттенхэм» в недавнем прошлом попадал хотя бы в финал Лиги чемпионов, то римляне добирались только до полуфинала. А сегодня это седьмой клуб Италии, рискующий остаться без еврокубков на следующий сезон. В лучшем случае римляне сыграют в Лиге конференций, что тоже показательно — Моуринью уже привычно видеть в Лиге Европы, но
Зачем «Рома» португальцу — понятно. Его репутация настолько подпорчена, что сейчас, казалось, его может нанять только The Sun. Скандально известный таблоид на прошлой неделе действительно объявил, что Моуринью будет экспертом газеты во время чемпионата Европы.
Но оказалось, что клуб калибра «Ромы» еще способен на авантюру. Поэтому, видимо, все произошло быстро — всезнающие итальянские инсайдеры даже не успели анонсировать назначение Моуринью на место Паулу Фонсеки. Как только Жозе пришел запрос, он сразу согласился, ведь подобного предложения может и не быть в ближайшие
А вот зачем «Роме» португалец? Его спортивный потенциал иссяк. Как тренер Моуринью уже давно не поражает идеями и превращает любую команду в скучную. Ярчайший пример — «Тоттенхэм», который при Маурисио Покеттино старался играть в привлекательный комбинационный футбол, а Моуринью моментально сделал из «шпор» «автобус». Очевидно, что и «Рома» не станет вторым «Манчестер Сити» или хотя бы «Аталантой».
А вот медийный потенциал Моуринью все еще высок. И наверняка это сыграло важнейшую роль при выборе тренера.
Тут стоит рассказать о владельцах. В прошлом августе американский миллиардер Дэн Фридкин купил «Рому» за 591 миллион евро, и для болельщиков это стало хорошей новостью — они устали от прежнего владельца Джеймса Палотты, при котором клуб не прогрессировал, да еще и затягивалось начало строительства нового стадиона. Вдобавок болельщики уверены, что именно Палотта повлиял на уход из клуба двух легенд — Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.
Фридкин торгует автомобилями в США и связан с Голливудом. Его продюсерская компания помогала выпускать фильмы Клинту Иствуду, Ридли Скотту, Мартину Скорсезе, а сам Фридкин даже снялся в фильме Кристофера Нолана «Дюнкерк» (в кадре был самолет, за штурвалом которого сидел миллиардер).
Очевидно, что новый глава «Ромы» знает толк в пиаре и назначение Моуринью — имиджевый шаг. Другое дело, что португалец стоит дорого, а буквально на днях «Рома» объявила о том, что долги клуба выросли до 265,6 миллиона евро.
Еще до новости о грядущем уходе Фонсеки сообщалось о том, что «Рома» рассматривает в качестве его сменщика Маурицио Сарри. Но авторитетный инсайдер Фабрицио Романо все опроверг. Не факт, что с Сарри получилось бы лучше, но приходу Моуринью точно рады в клубе не все. Сейчас в «Роме» три бывших игрока команд португальца — Педро, Крис Смоллинг и Генрих Мхитарян. И если у первых двух нормальные отношения с тренером, то армянский хавбек открыто говорил о конфликте с Моуринью во время одного теоретического занятия в «Манчестер Юнайтед». И именно
«Рому» ждет неизбежная перестройка. Моуринью не умеет работать с теми футболистами, которые есть, — ему обязательно нужны новички, причем много. Тем более что «Рома» при Фонсеке в этом сезоне играет по схеме с тремя центральными защитниками, а Моуринью предпочитает блок с четырьмя. И вообще у этих португальских тренеров противоположная идеология, ломать придется все до основания.
Едва ли «Рома» с ходу станет претендентом на чемпионство — конкуренция в Италии слишком высока, и не похоже, что в следующем сезоне будет проще. Но Моуринью определенно даст немало инфоповодов, так что следить за «Ромой» и серией А станет интереснее.
Гоша Чернов