Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет пребывания в коме

Адамсу было 34 года, когда он впал в глубокую кому в 1982 году после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона. Перед операцией ожидалось, что он очнётся через несколько часов. В тот день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог одновременно курировал восемь операций и случайно перепутал дозу. Ситуацию усугубляло то, что за Жан-Пьером следил стажёр, который не исправил ошибку анестезиолога и не распознал ухудшение состояния футболиста из-за цвета кожи (у белокожих она синеет).