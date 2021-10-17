Дибала, скорее всего, пропустит матч Лиги чемпионов с «Зенитом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит сегодняшний матч против «Ромы».
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит сегодняшний матч против «Ромы».
Как сообщает Tuttomercatoweb, 27-летний аргентинец, скорее всего, также не успеет восстановиться и к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», который пройдет 20 октября.
Есть вероятность, что Дибала успеет вернуться в состав к игре против «Интера» 24 октября.
В текущем сезоне Дибала забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах Серии А.