Дибала, скорее всего, пропустит матч Лиги чемпионов с «Зенитом»

Как сообщает Tuttomercatoweb, 27-летний аргентинец, скорее всего, также не успеет восстановиться и к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», который пройдет 20 октября.

Есть вероятность, что Дибала успеет вернуться в состав к игре против «Интера» 24 октября.