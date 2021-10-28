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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.

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Источник: AP 2021

«Ты — чемпион. Футбол — для всех. Мое большое уважение», — написал Ибрагимович в Twitter.

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27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем. По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.

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