Ибрагимович поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.
«Ты — чемпион. Футбол — для всех. Мое большое уважение», — написал Ибрагимович в Twitter.
27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем. По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.