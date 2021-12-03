Чемпион Европы, звезда «Зенита» и участник паспортного скандала. Кто из российских игроков мог бы переехать в КПЛ

Игроки из России наряду с белорусами, армянами и кыргызстанцами, чьи страны входят в Евразийский экономический союз, не считаются легионерами в чемпионате Казахстана, поэтому наши клубы охотно их привлекают. В прошедшем сезоне более 60 футболистов из перечисленных стран выступали в КПЛ и россиян среди них было подавляющее большинство — 37.

Мы уже рассказывали о топовых российских футболистах в статусе свободных агентов. Теперь речь пойдет о россиянах, чьи контракты истекают в следующем году. Конечно, такие игроки, как Артем Дзюба, Магомед Оздоев или Федор Смолов — непозволительная роскошь для клубов КПЛ, но среди россиян, чья стоимость не превышает 1,5 миллиона евро, есть достаточно исполнителей, на кого можно обратить внимание.

Игорь Смольников

33-летний защитник тульского «Арсенала» имеет богатый бэкграунд. Все свои трофеи он выиграл в «Зените», трижды став чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны и один раз выиграл Суперкубок. В составе сборной России отыграл 30 матчей.

В текущем сезоне воспитанник московского «Локомотива» 14 раз выходил на поле в рамках РПЛ. Очевидно, что экс-игрок сборной России, выступавший также в «Краснодаре» и «Ростове», был бы интересен казахстанским клубам. Но вопрос в том, пошел бы сам Смольников на понижение именно сейчас?

Владислав Игнатьев

Полузащитник «Рубина» в текущем сезоне провел всего пять матчей в чемпионате России и наверняка желает получать больше игрового времени. 34-летний Игнатьев, побеждавший в составе московского «Локомотива» в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, может сыграть на на обоих флангах, что весьма приветствуется в современном футболе.

Безусловно, такой игрок благодаря своему опыту и пониманию игры мог бы усилить ведущие казахстанские клубы. Контракт экс-футболиста российской сборной с «Рубином» истекает летом будущего года.

Кирилл Панченко

32-летний атакующий полузащитник славится сильным и точным ударом. Таким образом он не раз за свою карьеру забивал голы. Сейчас экс-игрок московских ЦСКА, «Динамо», а также «Тамбова» и других российских клубов, выступает за тульский «Арсенал».

В текущем сезоне провел шесть матчей в РПЛ и сделал один ассист. Очевидно, амбициозный Панченко желал бы больше проводить времени на поле и чемпионат Казахстана в связи с этим — не самый худший вариант.

Заурбек Плиев

Плиева из всех перечисленных игроков можно назвать самым казахстанским. Крайний защитник московского «Динамо», выступавший также за «Аланию» и грозненский «Ахмат», который тогда назывался «Тереком», в нашем чемпионате-2011 защищал цвета «Астаны», а с 2014 по 2016 год играл за «Кайрат». Примечательно, что Плиев, выступая в казахстанских клубах, не считался легионером — значит, мог иметь гражданство РК, а в РПЛ был заявлен как россиянин. В 2011 году с его участием произошел паспортный скандал. В Министерстве внутренних дел РК отметили, что Плиев никогда не был казахстанцем.

Тем не менее его третье пришествие в КПЛ не исключается. 30-летний футболист, способный сыграть не только на фланге, способен усилить любую команду.

Джамалдин Ходжаниязов

25-летний уроженец Туркменистана в свое время подавал большие надежды. Выступая за «Зенит» был отмечен тогдашним наставником питерского клуба Лучано Спалетти, который связывал с этим игроком большое будущее. Центральный защитник, ставший в 2013 году в составе юношеской сборной чемпионом Европы в 17 лет, успел дебютировать в РПЛ и еврокубках. Но он так и не стал топовым российским игроком.