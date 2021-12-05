«Манчестер Юнайтед» в первом матче при Рангнике обыграл «Кристал Пэлас»

Счёт был открыт во втором тайме. На 77-й минуте отличился полузащитник Фред, ему ассистировал Мэйсон Гринвуд.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джонатан Мосс.

Матч с «Кристал Пэлас» стал первым для Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед».