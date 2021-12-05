«Манчестер Юнайтед» в первом матче при Рангнике обыграл «Кристал Пэлас»

Счёт был открыт во втором тайме. На 77-й минуте отличился полузащитник Фред, ему ассистировал Мэйсон Гринвуд.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
Матч с «Кристал Пэлас» стал первым для Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».