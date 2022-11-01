«Хапоэль» намерен выкупить Шапи у «Краснодара» примерно за 1 млн евро. Им очень довольны в клубе
«Хапоэль Беер-Шева» намерен выкупить Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».
Краснодар
Хапоэль Беэр-Шева
«Хапоэль Беер-Шева» намерен выкупить Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».
Как пишет One, в «Хапоэле» очень довольны игрой 22-летнего полузащитника. Израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» — она составляет примерно один миллион евро.
«Шапи — это звезда футбола. Мы не видели еще даже 50% от его возможностей», — сказал источник в «Хапоэле».
В этом сезоне Сулейманов забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Хапоэль» во всех турнирах.