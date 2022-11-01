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14:56 (мск), источник: Sports.Ru

«Хапоэль» намерен выкупить Шапи у «Краснодара» примерно за 1 млн евро. Им очень довольны в клубе

«Хапоэль Беер-Шева» намерен выкупить Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара».

Краснодар
Хапоэль Беэр-Шева
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Источник: РИА "Новости"

Как пишет One, в «Хапоэле» очень довольны игрой 22-летнего полузащитника. Израильский клуб активирует опцию выкупа хавбека у «Краснодара» — она составляет примерно один миллион евро.

«Шапи — это звезда футбола. Мы не видели еще даже 50% от его возможностей», — сказал источник в «Хапоэле».

В этом сезоне Сулейманов забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах за «Хапоэль» во всех турнирах.

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