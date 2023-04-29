Суд Франции отменил запрет на акцию у «Стад де Франс» в вечер финала кубка страны

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Административный суд Парижа отменил запрет префектуры на проведение в субботу вечером акции протеста у арены «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции по футболу, на котором будет присутствовать президент страны Эмманюэль Макрон. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Она отмечает, что суд приостановил действие постановления, запрещающего собрания возле «Стад де Франс», всего за несколько часов до матча. В пятницу префектура столичной полиции распорядилась запретить проведение любых акций в районе стадиона, где в субботу вечером ожидается матч «Нант» — «Тулуза». Профсоюзы, которые намеревались провести демонстрацию против пенсионной реформы, сразу же подали жалобу на это решение парижских властей.

По данным радиостанции, помимо акции у стадиона, организаторы также планируют раздать участникам 10 тыс. свистков и 30 тыс. красных карточек с надписями против пенсионной реформы. Они призывали зрителей начать свистеть и показывать красные карточки на 49-й минуте матча. Это должно символизировать несогласие с применением премьером страны Элизабет Борн параграфа 3 статьи 49 Конституции Франции для утверждения закона о пенсионной реформе без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Согласно информации телеканала BFM, Макрон должен встретиться с футболистами перед началом матча. Обычно президент приветствует игроков непосредственно на поле, однако на этот раз в целях безопасности от этой традиции решено отказаться. Кроме этого, по настоянию префектуры парижской полиции вручение кубка должно состояться в президентской ложе.

По данным МВД Франции, в районе «Стад де Франс» в этот вечер будут дежурить более 3 тыс. полицейских и жандармов. Власти ожидают присутствия на матче 78 тыс. зрителей.